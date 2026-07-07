Москва7 июлВести.Ночью 7 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в общей сложности 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX, что на местах падения обломков вражеских беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Ранее ночью 7 июля Росавиация ограничила полеты во всех аэропортах московского авиационного узла - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности.