Ночью на подлете к Москве сбиты 14 украинских БПЛА Силы ПВО обезвредили ночью 14 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва7 июл Вести.Ночью 7 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в общей сложности 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX, что на местах падения обломков вражеских беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее ночью 7 июля Росавиация ограничила полеты во всех аэропортах московского авиационного узла - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности.