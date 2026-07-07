Москва7 июлВести.В столичном аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены временные ограничения на полеты, в результате чего возможны корректировка расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 7 июля Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации почти десятка украинских беспилотников, направленных для удара по столице.