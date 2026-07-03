Аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать самолеты по согласованию

Росавиация ограничила работу аэропорта Домодедово Аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать самолеты по согласованию

Москва3 июл Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты, возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 3 июля аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации четырех украинских беспилотников, направленных на российскую столицу.