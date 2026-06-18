В аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Домодедово ограниченно принимает и выпускает самолеты

Москва18 июн Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены временные ограничения на полеты, в результате чего возможны корректировки в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 18 июня аналогичные усиленные меры безопасности были введены в аэропорту Внуково.