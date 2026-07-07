Москва7 июлВести.В столичных аэропортах Домодедово и Внуково в целях безопасности временно ограничены полеты, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее 7 июля в аэропортах Домодедово и Внуково также были ограничены полеты на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для ударов по российской столице. По информации мэра Москвы Сергей Собянина, с начала суток на подлете к столице было уничтожено 53 вражеских БПЛА.