В аэропортах Внуково и Домодедово ограничены полеты Росавиация ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Внуково

Москва7 июл Вести.В столичных аэропортах Домодедово и Внуково в целях безопасности временно ограничены полеты, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 7 июля в аэропортах Домодедово и Внуково также были ограничены полеты на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для ударов по российской столице. По информации мэра Москвы Сергей Собянина, с начала суток на подлете к столице было уничтожено 53 вражеских БПЛА.