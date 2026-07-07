На фоне опасности атаки БПЛА в аэропорту Домодедово ограничили полеты

Аэропорт Домодедово ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА На фоне опасности атаки БПЛА в аэропорту Домодедово ограничили полеты

Москва7 июл Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности ограничены полеты, в результате чего возможно изменение расписания авиарейсов. Решение принято на фоне объявленной в Московской области опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт ДОМОДЕДОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля на территории Московской области введен режим беспилотной опасности.