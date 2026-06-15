В аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва15 июн Вести.В ночь на понедельник, 15 июня, в московском аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты, он обслуживает рейсы по согласованию с с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.48 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры принимаются для безопасности полетов. В связи с эттим возможны корректировки в расписании рейсов.