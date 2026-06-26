Москва26 июнВести.В столичном аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты, возможна корректировка расписания авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейпоясняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Росавиация уточнила, что усиленные меры безопасности приняты для обеспечения безопасности полетов.