Москва26 июн Вести.В столичном аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты, возможна корректировка расписания авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней