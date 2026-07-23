Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Москва23 июл Вести.В аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, решение принято в целях безопасности.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 23 июля Росавиация ввела аналогичные ограничения в аэропорту Внуково. В настоящее время в Московской области действует режим беспилотной опасности.