Москва5 июн Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты, возможныф корректировки в расписание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале пресс-службы в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что с такими же ограничениями столкнулся аэропорт Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации беспилотника, летевшего на российскую столицу.