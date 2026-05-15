Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

В аэропорту Домодедово снова введены ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва15 мая Вести.В московском аэропорту Домодедово в ночь на пятницу, 15 мая, снова введены временные ограничения на полеты, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.35 по московскому времени

В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.