Москва15 маяВести.В московском аэропорту Домодедово в ночь на пятницу, 15 мая, снова введены временные ограничения на полеты, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.35 по московскому времени
В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.