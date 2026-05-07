Москва7 маяВести.Временные ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Международный авиаузел столицы перестал осуществлять посадку и отправку воздушных судов. Меры носят временный характер, до нового уведомления Росавиации.
Таким образом, аэропорт Домодедово стал вторым в Московском регионе, работающим в режиме ограничений. Ночью 7 мая также их ввели во Внуково.
Ограничены в работе и авиагавани нескольких региональных городов.