В столичном аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово работает в ограниченном режиме В столичном аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

Москва7 мая Вести.Временные ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Международный авиаузел столицы перестал осуществлять посадку и отправку воздушных судов. Меры носят временный характер, до нового уведомления Росавиации.

Таким образом, аэропорт Домодедово стал вторым в Московском регионе, работающим в режиме ограничений. Ночью 7 мая также их ввели во Внуково.

Ограничены в работе и авиагавани нескольких региональных городов.