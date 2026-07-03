Росавиация сообщила об отправке и приеме самолетов в Домодедово по согласованию

Рейсы в Домодедово отправляют и принимают по согласованию Росавиация сообщила об отправке и приеме самолетов в Домодедово по согласованию

Москва3 июл Вести.В столичном аэропорту Домодедово введены частичные ограничения на осуществление рейсов. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами сказано в сообщении ФАВТ

Ограничительные меры на полеты бортов гражданской авиации связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта.

В пятницу это ограничение стало вторым для авиагавани на юге Московской области. Аналогичные меры также вводились в двух других аэропортах Московского региона – Внуково и Жуковском.