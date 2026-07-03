Москва3 июлВести.В столичном аэропорту Домодедово введены частичные ограничения на осуществление рейсов. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамисказано в сообщении ФАВТ
Ограничительные меры на полеты бортов гражданской авиации связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта.
В пятницу это ограничение стало вторым для авиагавани на юге Московской области. Аналогичные меры также вводились в двух других аэропортах Московского региона – Внуково и Жуковском.