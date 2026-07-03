Москва3 июлВести.В аэропортах московского авиационного узла Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов, что может привести к изменению в расписании рейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.
Аэропорты ВНУКОВО, ЖУКОВСКИЙ (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейговорится в канале ведомства на платформе MAX
Как сообщалось ранее, вечером 2 июля в аэропорту Внуково дважды вводились аналогичные ограничения.