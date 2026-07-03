Ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково и Жуковский

Росавиация: аэропорты Внуково и Жуковский ограничили полеты Ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково и Жуковский

Москва3 июл Вести.В аэропортах московского авиационного узла Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов, что может привести к изменению в расписании рейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты ВНУКОВО, ЖУКОВСКИЙ (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, вечером 2 июля в аэропорту Внуково дважды вводились аналогичные ограничения.