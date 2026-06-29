Аэропорт Внуково ограниченно принимает и отправляет самолеты Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково

Москва29 июн Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов, в результате чего возможны корректировки в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что ночью 29 июня на территории Московской области объявлена ракетная опасность.