Росавиация второй раз за ночь ограничила полеты в аэропорту Внуково

Аэропорт Внуково второй раз за ночь ограничил прием и выпуск самолетов Росавиация второй раз за ночь ограничила полеты в аэропорту Внуково

Москва29 июн Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты, что может привести к изменениям в расписании авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 29 июня аэропорт Внуково ограниченно принимал и отправлял рейсы порядка 40 минут на фоне ракетной опасности в Московской области.