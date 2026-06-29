Москва29 июнВести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты, что может привести к изменениям в расписании авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в официальном канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 29 июня аэропорт Внуково ограниченно принимал и отправлял рейсы порядка 40 минут на фоне ракетной опасности в Московской области.