Аэропорт Внуково ограниченно принимает и отправляет самолеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково по согласованию

Москва2 июл Вести.В столичном аэропорту Внуково второй раз за вечер 2 июля введены ограничения на полеты, в результате чего возможна корректировка в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее вечером 2 июля во Внуково уже вводились подобные ограничения, которые действовали почти один час – с 21.29 до 22.24 мск.