Москва2 июлВести.В столичном аэропорту Внуково второй раз за вечер 2 июля введены ограничения на полеты, в результате чего возможна корректировка в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее вечером 2 июля во Внуково уже вводились подобные ограничения, которые действовали почти один час – с 21.29 до 22.24 мск.