Москва14 маяВести.В московском аэропорту Внуково вечером в четверг, 14 мая, введены временные ограничения на полеты, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.30 по московскому времени.
В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.