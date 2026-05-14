В аэропорту Внуково из-за ограничений полетов возможны корректировки расписания Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва14 мая Вести.В московском аэропорту Внуково вечером в четверг, 14 мая, введены временные ограничения на полеты, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.30 по московскому времени.

В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.