Москва11 июлВести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт ВНУКОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале ведомства на платформе MAX
Ранее в ночь на 11 июля на территории Московской области была объявлена ракетная опасность.
Поздно вечером 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы. Накануне на подступах к Москве были нейтрализованы в общей сложности 21 вражеский БПЛА.