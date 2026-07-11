Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково Аэропорт Внуково начал ограниченно принимать и отправлять рейсы

Москва11 июл Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт ВНУКОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 11 июля на территории Московской области была объявлена ракетная опасность.

Поздно вечером 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы. Накануне на подступах к Москве были нейтрализованы в общей сложности 21 вражеский БПЛА.