Москва24 июнВести.Около столичного аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба Росавиации.
В связи с этим воздушная гавань перешла в режим приема и отправки рейсов по согласованию с уполномоченными органами.
Возможны корректировки в расписании рейсов … Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении ведомства
В Росавиации рекомендовали пассажирам следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Внуково.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице.