Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

В районе аэропорта Внуково введены ограничения на полеты Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва24 июн Вести.Около столичного аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба Росавиации.

В связи с этим воздушная гавань перешла в режим приема и отправки рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Возможны корректировки в расписании рейсов … Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства

В Росавиации рекомендовали пассажирам следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Внуково.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице.