Москва11 июлВести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Московской области и еще четырех регионов Центральной России. Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в официальном канале подмосковного ведомства в мессенджере MAX
Согласно актуальным данным региональных служб РСЧС, которые опубликованы в MAX, в настоящее время ракетная опасность объявлена также в Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях.