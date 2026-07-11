Ракетная опасность объявлена в Подмосковье и еще 4 регионах Центральной России РСЧС: в Подмосковье и 4 регионах Центральной России объявлена ракетная опасность

Москва11 июл Вести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Московской области и еще четырех регионов Центральной России. Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в официальном канале подмосковного ведомства в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным региональных служб РСЧС, которые опубликованы в MAX, в настоящее время ракетная опасность объявлена также в Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях.