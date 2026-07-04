Москва4 июл Вести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории ряда регионов Юга и Центра России, а также Поволжья. Об этом сообщается в официальных каналах региональных органов власти.

В частности, угроза касается Орловской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Волгоградской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской и Ульяновской областей, а также Мордовии.

Региональные власти рекомендовали населению сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. При необходимости жителям следует обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.