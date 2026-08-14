В Ярославской, Вологодской и Нижегородской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в трех регионах В Ярославской, Вологодской и Нижегородской областях объявили ракетную опасность

Москва14 авг Вести.В трех российских регионах ввели режим ракетной опасности. Об этом говорится в сообщениях глав регионов.

В частности, речь идет о Ярославской, Вологодской и Нижегородской областях.

По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Ракетная опасность" написал губернатор Георгий Филимонов

Глава Ярославской области призвал граждан соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки на улице и укрыться в ближайших зданиях. Он добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.