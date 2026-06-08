Ракетная опасность объявлена в Орловской, Тульской и Брянской областях В трех регионах России объявили ракетную опасность

Москва8 июн Вести.На территории трех регионов России объявили ракетную опасность. Об этом сообщили главы Орловской, Тульской и Брянской областей.

Уведомления о ракетной опасности опубликовали в своих аккаунтах в мессенджере MAX губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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Информации о работе средств противовоздушной обороны пока не поступало.