Ракетная опасность объявлена в Орловской, Тульской и Брянской областях

Главы трех регионов предупредили жителей о ракетной опасности Ракетная опасность объявлена в Орловской, Тульской и Брянской областях

Москва11 июн Вести.Руководители трех субъектов РФ предупредили жителей об объявлении на территории регионов ракетной опасности.

Соответствующие уведомления опубликовали в своих каналах в мессенджере MAX губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой написал Андрей Клычков

Егор Ковальчук попросил жителей, которых предупреждение застало на улице или в автомобиле, направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.