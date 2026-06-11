Москва11 июнВести.Руководители трех субъектов РФ предупредили жителей об объявлении на территории регионов ракетной опасности.
Соответствующие уведомления опубликовали в своих каналах в мессенджере MAX губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовойнаписал Андрей Клычков
Егор Ковальчук попросил жителей, которых предупреждение застало на улице или в автомобиле, направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.