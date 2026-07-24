Ракетная опасность в Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областях

В пяти регионах Центральной России объявили ракетную опасность Ракетная опасность в Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областях

Москва24 июл Вести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие обратился к населению, в частности, губернатор Дмитрий Миляев

Жителей Калужской области об опасности предупредил губернатор Владислав Шапша, Брянской области – врио главы региона Егор Ковальчук. В Орловской и Курской областях оповещение осуществлено по каналам МЧС России.