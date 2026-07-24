Москва24 июлВести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствиеобратился к населению, в частности, губернатор Дмитрий Миляев
Жителей Калужской области об опасности предупредил губернатор Владислав Шапша, Брянской области – врио главы региона Егор Ковальчук. В Орловской и Курской областях оповещение осуществлено по каналам МЧС России.