Москва19 июл Вести.Воздушная тревога в связи с ракетной опасностью объявлена в пяти регионах Центральной России. Как следует из данных местных властей и служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), угроза существует для Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие предупредил воронежцев губернатор региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Похожие сообщения опубликовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, а также региональные службы РСЧС на платформе MAX.

Ранее в ночь на 19 июля в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА, в Курской и Орловской областях - авиационная опасность.