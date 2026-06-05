В шести регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в шести регионах России

Москва5 июн Вести.На территории шести регионов на Юге и в Центре России, а также в Поволжье объявлен режим ракетной опасности. Об этом предупредили власти регионов и службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В частности, угроза ракетного удара касается Ростовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, и Пензенской областей, а также Краснодарского края.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие предупредил, в частности, губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Похожее сообщения опубликовали глава Пензенской области Олег Мельниченко, оперативный штаб Белгородской области, МЧС Липецкой области и региональные службы РСЧС.