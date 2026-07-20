В семи областях Центральной России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в семи областях Центральной России

Москва20 июл Вести.На территории семи областей Центральной России объявлена опасность ракетного удара, следует из сообщений региональных служб МЧС и властей в официальных каналах на платформе MAX.

В частности, о ракетной угрозе предупредили жителей Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения проинформировал, в частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев

Жителей остальных регионов оповестили по каналам МЧС и РСЧС. Предупреждение опубликовали также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Тульской области Дмитрий Миляев.