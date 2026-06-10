Ракетная опасность объявлена в Липецкой, Белгородской и Воронежской областях

В трех регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Липецкой, Белгородской и Воронежской областях

Москва10 июн Вести.Режим ракетной опасности объявлен на территории Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы в социальных сетях.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая предупредил жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Население Белгородской и Липецкой областей оповестили об угрозе по каналам МЧС и оперативного штаба.

Ранее в этих трех регионах была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.