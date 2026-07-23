Ракетная опасность в Тамбовской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях

В четырех регионах Центральной России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность в Тамбовской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях

Москва23 июл Вести.Опасность ракетного удара объявлена на территории Тамбовской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей. Об этом сообщают руководители регионов и служба РСЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая предупредил, в частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев

Жителей Липецкой и Тульской областей оповестили об опасности главы регионов Игорь Артамонов и Дмитрий Миляев. Население Тамбовской области предупредила о тревоге служба РСЧС.

Ранее в ночь на 23 июля в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях был объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.