Москва15 июлВести.В Мордовии, Калужской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщают региональные органы власти в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасностьпредупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Владислав Шапша, рекомендовав укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами
Похожие сообщения о ракетной угрозе опубликовали правительство Мордовии, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и служба РСЧС Тамбовской области.
Ранее в ночь на 15 июля в Липецкой и Тамбовской областях уже объявлялась ракетная опасность, но затем была отменена.