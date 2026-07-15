Мордовии, Калужской, Липецкой и Тамбовской областям грозит ракетная опасность Ракетная опасность грозит Мордовии, Калужской, Липецкой и Тамбовской областям

Москва15 июл Вести.В Мордовии, Калужской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщают региональные органы власти в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Владислав Шапша, рекомендовав укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами

Похожие сообщения о ракетной угрозе опубликовали правительство Мордовии, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и служба РСЧС Тамбовской области.

Ранее в ночь на 15 июля в Липецкой и Тамбовской областях уже объявлялась ракетная опасность, но затем была отменена.