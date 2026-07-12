Воронежская, Липецкая и Тамбовская области столкнулись с угрозой ракетного удара Опасность ракетной атаки угрожает Воронежской, Липецкой и Тамбовской областя

Москва12 июл Вести.В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях объявлена опасность ракетной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили региональные органы власти в официальных каналах в мессенджере MAX.

Жителей Воронежской и Липецкой областей предупредили главы регионов Александр Гусев и Игорь Артамонов.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения проинформировал, в частности, губернатор Воронежской области

Похожее сообщение опубликовал также глава Липецкой области. Жителей Тамбовской области оповестили об опасности через канал РСЧС.

Ранее в ночь на 12 июля в Воронежской и Липецкой областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.