Воронежской, Белгородской и Орловской областям угрожает атака беспилотников ВСУ Атака беспилотников ВСУ угрожает Воронежской, Белгородской и Орловской областям

Москва12 июл Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской, Белгородской и Орловской областей. Об этом сообщают региональные власти в официальных каналах на платформе MAX.

Вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России предупредил, в частности, жителей Воронежской области губернатор региона Александр Гусев, добавив, что в Богучарском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА

Согласно данным оперативного штаба Белгородской области, угроза удара БПЛА касается восьми муниципальных округов, в числе которых Волоконовский, Ровеньский, Новооскольский и Красненский. В Орловской области об опасности предупредила региональная служба РСЧС.