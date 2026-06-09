Москва9 июнВести.На территории Ростовской, Белгородской и Брянской областей сработала воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах в MAX.
В частности, жителей Брянской области о беспилотной опасности предупредил врио губернатора Егор Ковальчук.
По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное месторекомендовал врио главы Брянской области
Оперативный штаб Белгородской области предупредил о повторной атаке БПЛА в регионе, в частности, в Белгородском муниципальном округе. Жителей Ростовской области информировали о беспилотной опасности через региональную службу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).