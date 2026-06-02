В районах Белгородской и Воронежской областей объявлена беспилотная опасность

В двух регионах России объявили беспилотную опасность В районах Белгородской и Воронежской областей объявлена беспилотная опасность

Москва2 июн Вести.В некоторых районах Белгородской и Воронежской областей вечером во вторник, 2 июня, объявили опасность атаки беспилотников, сообщается в MAX-каналах оперативных служб регионов.

В Лискинском, Острогожском районах работают системы оповещения. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА отмечается в сообщении МЧС Воронежской области

В оперштабе Белгородской области предупредили жителей Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского, Новооскольского, Ровеньского и Чернянского районов об опасности атаки БПЛА и призвали оставаться дома, не подходить к окнам.