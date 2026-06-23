В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В двух муниципальных округах Белгородчины объявлена угроза атаки БПЛА В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Москва23 июн Вести.В Белгородском и Вейделевском муниципальных округах объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

В Белгородском округе предупреждение введено в 21.51, в Вейделевском - в 21.56.

Опасность атаки БПЛА в Белгородском МО 21.51… Угроза повторной опасности атаки БПЛА в Вейделевском МО 21.56 говорится в публикации оперштаба

Жителей призывают оставаться дома, не подходить к окнам или спуститься в укрытие.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.