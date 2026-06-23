Москва23 июнВести.В Белгородском и Вейделевском муниципальных округах объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
В Белгородском округе предупреждение введено в 21.51, в Вейделевском - в 21.56.
Опасность атаки БПЛА в Белгородском МО 21.51… Угроза повторной опасности атаки БПЛА в Вейделевском МО 21.56говорится в публикации оперштаба
Жителей призывают оставаться дома, не подходить к окнам или спуститься в укрытие.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.