Москва5 авг Вести.На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере MAX.

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 21.38 говорится в публикации

Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

В течение дня 5 августа в Белгородской области неоднократно объявлялись угрозы атак БПЛА в разных округах, в том числе Белгородском, Шебекинском, Корочанском, Валуйском, Ракитянском и ряде других, а также в областном центре.