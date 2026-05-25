Москва25 мая Вести.Оперштаб Белгородской области предупредил жителей региона об угрозе повторной атаки БПЛА.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Оперштаба в 7.33 по московскому времени.

Угроза повторной атаки БПЛА в Белгородском МО 07:32 сказано в сообщении

Жителям рекомендовано оставаться дома и отойти от окон, по возможности пройти в укрытие.

Ранее сообщалось, что 25 мая Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате один человек получил ранения. Также повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, административное здание, дома и автомобили. Кроме того, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Еще один человек погиб в результате удара вражеского дрона по автомобилю в городе Грайворон.