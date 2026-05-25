Повторный ракетный удар нанесен ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу

Москва25 мая Вести.Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом это сообщил оперативный штаб региона.

ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет говорится в канале штаба в мессенджере MAX

Ранее утром 25 мая оперштаб сообщил, что в результате массированного ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу со стороны ВСУ была повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.