Москва25 маяВести.Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом это сообщил оперативный штаб региона.
ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нетговорится в канале штаба в мессенджере MAX
Ранее утром 25 мая оперштаб сообщил, что в результате массированного ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу со стороны ВСУ была повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.