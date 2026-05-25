Москва25 маяВести.Энергетическая инфраструктура Белгорода и Белгородского округа получила повреждения в результате массированного ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил оперативный штаб региона.
Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры… Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабженияотмечается в официальном канале штаба в мессенджере MAX
Согласно предварительной информации, которая приводится в сообщении, при ракетной атаке никто из людей не пострадал. "Все аварийные службы находятся на местах", — заверил оперативный штаб региона.