Москва25 мая Вести.Энергетическая инфраструктура Белгорода и Белгородского округа получила повреждения в результате массированного ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил оперативный штаб региона.

Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры… Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения отмечается в официальном канале штаба в мессенджере MAX

Согласно предварительной информации, которая приводится в сообщении, при ракетной атаке никто из людей не пострадал. "Все аварийные службы находятся на местах", — заверил оперативный штаб региона.