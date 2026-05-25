Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу Массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ

Москва25 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, в результате которого получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения говорится в канале штаба в мессенджере MAX

Кроме того, в Белгороде поврежден фасад административного здания. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

"Все аварийные службы находятся на местах", - отметили в оперативном штабе Белгородской области.