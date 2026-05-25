Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ Житель Белгородской области погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль

Москва25 мая Вести.Мужчина погиб в Грайаороне Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

ВСУ с помощью дрона ударили по автомобилю.

В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель говорится в сообщении

Отмечается, что мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее оперативный штаб заявил, что ВСУ нанесли повторный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Ранения получил местный житель. Врачи зафиксировали у пострадавшего мужчины акубаротравму и ссадины головы. Как уточнил глава Белгорода Валентин Демидов, в результате атаки украинских боевиков пострадал охранник, он находился в офисном здании.