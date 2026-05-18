Москва18 маяВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Белгороде и Белгородском муниципальном округе, а также еще в 11 округах региона, сообщил областной оперштаб в мессенджере МАХ.
Опасность атаки БПЛА в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском МО 23:22... в г. Белгороде и Белгородском МО 23:24написали в оперштабе
Там также попросили жителей оставаться дома, держаться подальше от окон или пройти в укрытие.