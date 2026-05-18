Опасность атаки БПЛА объявлена в 12 районах и столице Белгородской области Беспилотная опасность объявлена в Белгороде и 12 округах Белгородской области

Москва18 мая Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Белгороде и Белгородском муниципальном округе, а также еще в 11 округах региона, сообщил областной оперштаб в мессенджере МАХ.

Опасность атаки БПЛА в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском МО 23:22... в г. Белгороде и Белгородском МО 23:24 написали в оперштабе

Там также попросили жителей оставаться дома, держаться подальше от окон или пройти в укрытие.