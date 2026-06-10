В Рязанской, Липецкой, Пензенской и Тамбовской областях объявлена опасность БПЛА Опасность БПЛА объявлена в Рязанской, Липецкой Пензенской и Тамбовской областях

Москва10 июн Вести.На территории Рязанской, Липецкой, Пензенской и Тамбовской областей объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил жителей региона губернатор Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере MAX

Похожие сообщения о беспилотной опасности и возможной атаке БПЛА были распространены по каналам МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях.