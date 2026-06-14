Москва14 июнВести.На территории Ивановской и Ульяновской областей объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытиеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Жителей Ульяновской области предупредили о беспилотной опасности также по каналам РСЧС.
В ночь на 14 июня воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в нескольких регионах, включая Крым, Мордовию, Пензенскую, Тамбовскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край.