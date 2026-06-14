Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской и Ульяновской областях

Ивановская и Ульяновская области столкнулись с угрозой атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской и Ульяновской областях

Москва14 июн Вести.На территории Ивановской и Ульяновской областей объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Жителей Ульяновской области предупредили о беспилотной опасности также по каналам РСЧС.

В ночь на 14 июня воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в нескольких регионах, включая Крым, Мордовию, Пензенскую, Тамбовскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край.