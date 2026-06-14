Москва14 июн Вести.Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА предупреждает ведомство в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 14 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Крым.