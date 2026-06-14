Беспилотная опасность в Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Тульской областях

Еще в четырех регионах России ввели режим беспилотной опасности Беспилотная опасность в Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Тульской областях

Москва14 июн Вести.На территории еще четырех регионов России введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. В частности, по информации из официальных каналов в МАХ, угроза касается Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Тульской областей.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил жителей региона губернатор Олег Мельниченко

Похожие сообщения распространены также в других регионах, в том числе, через каналы МЧС и РСЧС.

Ранее в ночь на 14 июня воздушная тревога также была объявлена в Крыму, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской и Волгоградской областях.