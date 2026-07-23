Воздушная тревога объявлена в Пензенской, Волгоградской и Тульской областях

Опасность атаки БПЛА объявлена еще в трех регионах России Воздушная тревога объявлена в Пензенской, Волгоградской и Тульской областях

Москва23 июл Вести.На территории Пензенской, Волгоградской и Тульской областей введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщают региональные власти в официальных каналах в мессенджере MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета информировал, в частности, пензенский губернатор Олег Мельниченко

Глава Тульской области Дмитрий Миляев предупредил жителей своего региона об опасности атаки БПЛА. Население Волгоградской области оповестили об угрозе через канал РСЧС.

Ранее в ночь на 23 июля в пяти регионах Центральной России была объявлена ракетная опасность, в том числе в Московской и Тульской областях.