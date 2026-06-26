В Волгоградской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях тревога из-за БПЛА

Еще в четырех регионах России объявлена угроза атаки БПЛА В Волгоградской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях тревога из-за БПЛА

Москва26 июн Вести.Тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Волгоградской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях. Об этом сообщают власти регионов и службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил, в частности, глава региона Игорь Артамонов в своем канале на платформе MAX

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Ранее в ночь на 26 июня сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Крыму и Севастополе. Режим опасности атаки БПЛА введен также в Ростовской и Тульской областях.